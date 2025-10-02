Орбан обвинил Брюссель в намерении развязать войну из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на второй день саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене обвинил Брюссель в намеренном разжигании войны из-за Украины, заявив, что ЕС продвигает провоенные инициативы, включая финансирование оружия и ускоренное вступление Киева. Об этом он сообщил в своем посте в соцсети X.
«Копенгаген, день второй. Ситуация серьезная. На разрешение разрешения откровенно обоснованных предложений. Они хотят передать данные фонды ЕС. Они стараются ускорить вступление в Украину, используя различные юридические ухищрения», — написал Орбан. Он отметил, что Европейский союз стремится выделять средства на поставки вооружений. По его словам, подобные инициативы явно свидетельствуют о намерении Брюсселя развязать военный конфликт.
Орбан подчеркнул, что ближайшие месяцы будут полны угроз войны, и призвал к сплочению. Он добавил, что будет твердо придерживаться позиции Венгрии, но этот саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны, что потребует поддержки всего политического сообщества Венгрии и каждого венгра, стремящегося к миру.
Ранее Виктор Орбан сообщил в своих социальных сетях, что на предстоящем саммите Европейского союза в Копенгагене его ожидает «битва в клетке», поскольку европейские лидеры продолжают оказывать давление на Будапешт по вопросу Украины. По словам Орбана, некоторые главы государств ЕС открыто заявляют о конфликте между Евросоюзом и Россией и стремятся воздействовать на Венгрию с целью ускорения процесса евроинтеграции Украины. Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что происходящее на территории Украины не является войной Венгрии, а вопрос о присоединении Украины к ЕС, по его мнению, не может быть решен без согласия Будапешта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.