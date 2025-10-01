Орбан заявил, что на саммите ЕС его ждет «бой в клетке»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на предстоящем саммите ЕС в Копенгагене его ждет «бой в клетке», так как европейские лидеры не перестают оказывать давление на Будапешт в вопросе Украины. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сегодня отправляюсь в Копенгаген. Надо оставаться в здравом уме. Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке», — написал Орбан в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбан подчеркнул, что ряд европейских лидеров заявляют о войне ЕС с Россией и оказывают давление на Венгрию ради продвижения евроинтеграции Украины. Он также отметил, что конфликт на территории Украины не является войной самой Венгрии, а вопрос о принятии страны в Евросоюз не может быть решен без участия Будапешта.

Премьер-министр вновь отказался выделять финансирование Киеву при текущем украинском правительстве. Венгрия ранее неоднократно блокировала принятие новых пакетов помощи Украине и введение санкций против России, ссылаясь на необходимость учитывать национальные интересы.

