Венгрия частично переходит на французский газ

Венгрия заключила соглашение о покупке четырех миллиардов кубометров природного газа у французской энергетической компании Engie. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Это станет важной опорой энергетической безопасности Венгрии», — заявил Петер Сийярто, его заявление приводит агентство Reuters. Газ планируется закупить в период с 2028 по 2038 год.
Ранее Сийярто отмечал, что Венгрия не сможет отказаться от импорта нефти и газа из России, несмотря на обсуждаемые в Евросоюзе ограничения. Так венгерский министр прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные жесткие пошлины против России. Тогда же Евросоюз обсуждал введение новых пошлин и ограничений поставок по нефтепроводу «Дружба» для Венгрии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.