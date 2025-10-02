Венгрия частично переходит на французский газ

Венгрия закупит 4 млрд кубометров газа у французской Engie
Венгрия променяла российский газ на французский
Венгрия променяла российский газ на французский
Венгрия заключила соглашение о покупке четырех миллиардов кубометров природного газа у французской энергетической компании Engie. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это станет важной опорой энергетической безопасности Венгрии», — заявил Петер Сийярто, его заявление приводит агентство Reuters. Газ планируется закупить в период с 2028 по 2038 год.

Ранее Сийярто отмечал, что Венгрия не сможет отказаться от импорта нефти и газа из России, несмотря на обсуждаемые в Евросоюзе ограничения. Так венгерский министр прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные жесткие пошлины против России. Тогда же Евросоюз обсуждал введение новых пошлин и ограничений поставок по нефтепроводу «Дружба» для Венгрии. 

