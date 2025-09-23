Венгрия резко ответила на требование Трампа отказаться от нефти и газа из РФ

Венгрия не сможет отказаться от импорта нефти и газа из России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя требование президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН.
«Для нас, венгров, это нереалистично, но не по политическим или идеологическим причинам, а из-за физической реальности: реальность такова, что без российских энергоносителей мы не сможем обеспечить страну должным образом», — цитируют Сийярто РИА Новости.
Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести жесткие пошлины против России для усиления экономического давления. При этом он призвал страны Европы поддержать эти меры и отказаться от закупок российских энергоресурсов.
Ранее Хорватия предложила заменить Россию в вопросе поставок нефти Венгрии и Словакии. Для этого власти хотят использовать Адриатический нефтепровод (JANAF). Через него поставки могут превышать 12 миллионов тонн в год.
