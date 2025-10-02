Москва предупредила о готовности ответить на возможную передачу Украине американских крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Должным образом», — так охарактеризовал Песков реакцию России на вопрос о возможных действиях в случае передачи ракет Украине. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность передачи «Томагавков» союзникам по НАТО, которые затем могут передать их Киеву. Это произошло после того, как украиснкий президент Владимир Зеленский на Генассамблее ООН вновь потребовал дальнобойное вооружение у Соединенных Штатов.
В то же время американские источники отмечают, что у США ограничены запасы этих ракет и отсутствует техническая возможность передачи их Украине. Российские официальные лица — министр иностранных дел Сергей Лавров и постоянный представитель при ООН Василий Небензя — ранее отмечали, что поставки «Томагавки» не приведут к существенным изменениям на фронте.
