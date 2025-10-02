Оппозиция Армении отказалась договариваться о мире с Азербайджаном при Пашиняне

Крупнейшая оппозиционная фракция Национального собрания Армении «Айастан» («Армения») не будет участвовать в парламентских слушаниях по мирному соглашению с Азербайджаном. Она считает, что с помощью этого договора азербайджанский премьер-министр Никол Пашинян вводит общественность в заблуждение. Об этом говорится в официальном заявлении оппозиции.
«Проект заявления [о мире] не только не имеет ничего общего с реальным миром, в котором так нуждается наша страна, но и не отвечает правовым, политическим и минимальным требованиям для безопасной жизни Армении и армянского народа», — отметили представители фракции «Армения», их слова передает ТАСС. Они подчеркнули, что внесение этого вопроса в повестку дня является очередной попыткой премьер-министра Азербайджана Никола Пашиняна дезинформировать общественность.
В оппозиционной фракции пояснили, что проект заявления, предложенный «Гражданским договором», считают унизительным и создающим новые угрозы для республики. По мнению оппозиции, документ не отражает коллективную волю граждан и не гарантирует безопасность Армении.
Ранее стало известно, что правящая партия инициировала внеочередное заседание парламента для рассмотрения текста заявления «Об установлении мира между Арменией и Азербайджаном». Заседание пройдет 2 октября.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха носит этнополитический характер и продолжается с 1988 года, периодически переходя в фазу вооруженного противостояния. В августе 2025 года в Вашингтоне главы МИД обеих стран парафировали соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» в присутствии лидеров государств. Парафирование не означает окончательного подписания документа, но фиксирует согласие сторон с основными положениями договора.
