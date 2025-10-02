Bild: Германия не способна сбивать дроны над своей территорией

Войска ПВО в Германии были расформированы в 2010 году, указано в материале
Войска ПВО в Германии были расформированы в 2010 году, указано в материале

Германия не в силах сбивать беспилотники над своей территорией. У них нет полноценной системы противодействия дронам. Об этом сообщили в местных СМИ.

На территории ФРГ войска противовоздушной обороны (ПВО) были расформированы в 2010 году. Тем временем защита от БПЛА пока находится в процессе разработки. Также, по информации издания Bild, сбивать дроны над территориями населенных пунктов опасно, так как снаряды или осколки дронов могут повредить инфраструктуру или ранить проживающих там людей.

Вопрос о защите воздушного пространства Германии обострился на фоне заявлений канцлера Фридриха Мерца о том, что страна больше не находится в состоянии мира. Также участились случаи появления неопознанных дронов, в том числе в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее министр внутренних дел Александр Добриндт сообщал о «роях дронов» над территорией Германии. По его словам, БПЛА якобы были замечены над аэропортами Ольборга, Эсбьерга, Сендерборга и Скридструпа, хотя сами дроны не были обнаружены. Об этом сообщал телеканал «Царьград».

