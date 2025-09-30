Мерц выступил с неоднозначным заявлением о войне Германии

Мерц: Германия не находится в состоянии мира
Фридрих Мерц шокировал общественность своим заявлением
Германия больше не находится в состоянии мира. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Такое заявление прозвучало на фоне обсуждения рисков вооруженного конфликта и роста числа неопознанных беспилотников в небе над страной.

«Я хочу сказать это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира», — заявил Мерц на публичном мероприятии, организованном газетой Rheinische Post.

Фридрих Мерц отдельно остановился на недавних полетах неопознанных дронов над территорией Дании и федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. По его словам, пока не удалось установить их происхождение, однако уже сам факт появления беспилотников в европейском воздушном пространстве тревожит. 

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о зафиксированных «роях дронов» в Шлезвиг-Гольштейне в ночь на пятницу. Он отметил тенденцию к увеличению числа подобных случаев и анонсировал подготовку плана по противодействию подозрительным БПЛА. Командование вооруженных сил Германии также не исключает возможность военного столкновения, в связи с чем ожидается, что ежедневное число раненых военнослужащих может достигать одной тысячи.

