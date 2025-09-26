Неизвестные БПЛА обнаружили в небе над Германией

Несколько беспилотных летательных аппаратов были зафиксированы в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии в ночь на 26 сентября. Об этом сообщила телерадиокомпания NRD со ссылкой на заявление министра внутренних дел региона.
«Разумеется, и в этом случае мы в Шлезвиг-Гольштейне проверяем любое подозрение в шпионаже и саботаже и продолжаем поддерживать высокую бдительность в этой области», — сказал глава местного МВД Зюттерлин-Вак, комментируя неизвестные БПЛА в небе над Германией. Слова правоохранителя приводит телерадиокомпания NRD.
Ночью, 23 сентября датские власти приняли решение о временной приостановке деятельности аэропорта Копенгагена после того, как в непосредственной близости от воздушной гавани были замечены несколько неустановленных БПЛА. По данным, предоставленным местными правоохранительными органами, в районе аэропорта было зафиксировано присутствие от двух до четырех крупных дронов. Вслед за этим аналогичные меры были введены в аэропорту Осло, где также были замечены неизвестные беспилотники, что привело к временному закрытию воздушного пространства над норвежской столицей. Часть авиарейсов была перенаправлена в другие города страны. Ближе к утру работу аэропортов была восстановлена.
