«Бездушная выдумка»: Захарова поймала Зеленского на лжи о возвращенных детях

Захарова: Зеленский лжет о возвращении из России 1,6 тысячи детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова назвала слов Зеленского о возвращении детей выдумкой
Захарова назвала слов Зеленского о возвращении детей выдумкой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утверждения украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украиной 1,6 тысячи детей из России не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российским ведомствам не известно ни о каких массовых передачах несовершеннолетних.

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) продолжает лгать о возвращении из России 1,6 тысячи детей. Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче Украине почти полутора тысяч несовершеннолетних... Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — подчеркнула представитель МИД на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что большинство из 339 лиц, перечень которых был предоставлен украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле, оказались либо достигшими совершеннолетия, либо не находились на территории РФ. По словам Лаврова, украинские представители передали данный список лишь после продолжительных и настойчивых просьб со стороны российской делегации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Утверждения украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украиной 1,6 тысячи детей из России не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российским ведомствам не известно ни о каких массовых передачах несовершеннолетних. «Он (Зеленский — прим. URA.RU) продолжает лгать о возвращении из России 1,6 тысячи детей. Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче Украине почти полутора тысяч несовершеннолетних... Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — подчеркнула представитель МИД на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что большинство из 339 лиц, перечень которых был предоставлен украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле, оказались либо достигшими совершеннолетия, либо не находились на территории РФ. По словам Лаврова, украинские представители передали данный список лишь после продолжительных и настойчивых просьб со стороны российской делегации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...