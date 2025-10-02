«Бездушная выдумка»: Захарова поймала Зеленского на лжи о возвращенных детях

Утверждения украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Украиной 1,6 тысячи детей из России не соответствуют действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российским ведомствам не известно ни о каких массовых передачах несовершеннолетних.
«Он (Зеленский — прим. URA.RU) продолжает лгать о возвращении из России 1,6 тысячи детей. Российским уполномоченным органам ничего не известно о передаче Украине почти полутора тысяч несовершеннолетних... Это очередная чудовищная, бессовестная, бездушная выдумка», — подчеркнула представитель МИД на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что большинство из 339 лиц, перечень которых был предоставлен украинской стороной в ходе переговоров в Стамбуле, оказались либо достигшими совершеннолетия, либо не находились на территории РФ. По словам Лаврова, украинские представители передали данный список лишь после продолжительных и настойчивых просьб со стороны российской делегации.
