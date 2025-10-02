Зараженные хризантемы из Литвы завезли в Екатеринбург

В Екатеринбург накануне поступило более 100 тысяч срезов цветов, среди которых обнаружили зараженные карантинным вредителем хризантемы. Партию завозили из Литвы, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

«В срезах хризантемы происхождением Нидерланды в количестве 160 штук выявлен карантинный вредный объект — западный цветочный трипс имаго в живом виде», — пояснили там. Зараженные цветы выявили в ходе лабораторной экспертизы.

Опасную партию уничтожили. Оставшиеся цветы допустили к реализации.

