«Против лома нет приема»: Путин прокомментировал попытку насалить либеральный мировой порядок

Путин: попытки Запада навязать либеральный мировой порядок не привели к успеху
Попытки Запада навязать либеральный мировой порядок не привели к решению глобальных проблем. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». 

«Те, кто были на вершине пищевой цепи, пытались доминировать над несогласными с этими попытками. Ни к чему хорошему это не привело. Ни одна проблема не решена. Международные институты, созданные в предыдущую эпоху, утратили свое значение», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Глава государства также подчеркнул, что Россия знает: против лома нет приема. Однако всегда появляется способ противостоять давлению.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проходит двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», основной темой которого в этом году стала концепция полицентричного мира и практические рекомендации по ее реализации. В работе форума принимают участие 140 представителей из свыше 40 государств.

