«Путин наносит ответный удар Трампу»: на Западе оценили слова президента России на «Валдае»

Президент России Владимир Путин, выступая на площадке дискуссионной группы «Валдай», обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа за то, что тот назвал Россию «бумажным тигром». Об этом заявляет агентство Reuters.
«Выступая на площадке „Валдай“ Путин заявил, что российские войска продвигаются по всему фронту на Украине и что почти весь альянс НАТО во главе с США сейчас воюет против России. Президент РФ наносит ответный удар по Трампу, который ранее назвал его страну „бумажным тигром“, — пишет Reuters.
Издание отмечает, что Путин задал вопрос о значении этого определения для самого альянса. По его словам, если Россия противостоит всему блоку НАТО, продолжает наступление и ощущает уверенность, при этом оставаясь «бумажным тигром», то возникает вопрос, что тогда представляет собой само НАТО.
Дональд Трамп, ранее утверждавший, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мирного соглашения с Москвой, на прошлой неделе кардинально пересмотрел свою позицию. По его словам, теперь он считает, что Киев способен вернуть под свой контроль все оккупированные Россией земли, а Россию охарактеризовал как «бумажного тигра». Эту формулировку он вновь использовал и на текущей неделе.
