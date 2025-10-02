NYT: Путин обратился к Европе во время выступления на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступил с критикой в адрес европейских элит за «нагнетание истерии» вокруг так называемой «российской угрозы». Об этом сообщает американская газета New York Times, ссылаясь на выступление главы государства на международной конференции «Валдай».
«В своем выступлении на конференции господин Путин представил растущую обеспокоенность в Европе как необоснованную и заявил, что Германия и другие страны увеличивают риск конфликта, „милитаризируя Европу“. Если Европа продолжит идти по этому пути, сказал он, России придется дать „убедительный ответ“», — пишет New York Times.
Ранее президент Путин уже связывал обострение стратегических проблем с действиями западных стран и подчеркивал, что Россия придерживается политико-дипломатических методов урегулирования, но готова дать ответ на любые угрозы. Глава государства неоднократно заявлял о необходимости учитывать интересы всех сторон для обеспечения стабильности и предупреждал о последствиях деградации системы глобальной безопасности.
В период с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проводится 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», который объединяет российских и зарубежных экспертов в сферах политики, экономики и международных отношений. В 2025 году центральной темой форума стало обсуждение процессов формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.