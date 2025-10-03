Путин предрек коллапс на нефтяном рынке, если Запад вовремя не одумается

Путин: без нефти из РФ цена на мировом рынке мгновенно вырастет до 100 долларов
Путин объяснил последствия отказа от нефти из РФ
Выпадение российской нефти с мирового рынка приведет к мгновенному скачку цен, которые превысят $100 за баррель. Об этом 2 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает наш корреспондент. По словам главы государства, ни одна страна не сможет компенсировать российские объемы, и это неизбежно скажется на мировой экономике.

«Что касается нефти, сегодня больше всего в мире нефти добывают Соединенные Штаты, на втором месте Саудовская Аравия и Россия. Но невозможно себе представить, что выпадение объемов, скажем, российской нефти сохранит нормальную ситуацию в мировой энергетике и в мировой экономике. Если это произойдет, цены взлетят сразу до небес. За $100 все улетит мгновенно», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент уточнил, что подобное развитие событий ударит по экономике, в том числе по странам Европы. Тем не менее Путин выразил уверенность, что мировой рынок энергоносителей продолжит функционировать, несмотря на возможные потрясения. По его словам, спрос на нефть и газ сохранится, а потребности глобальной экономики все равно будут удовлетворены — даже в условиях серьезных изменений на рынке. Глава государства также отметил вклад работников топливно-энергетического комплекса, подчеркнув их роль в обеспечении стабильности мировой энергетической системы.

Ранее российские власти неоднократно указывали на стратегическую значимость российской нефти для глобального баланса спроса и предложения. Российская Федерация входит в тройку крупнейших мировых производителей этого сырья наряду с США и Саудовской Аравией. Эксперты отмечают, что любые перебои с поставками нефти с крупных рынков могут спровоцировать волатильность на мировых биржах и привести к росту цен на топливо, что неминуемо затронет экономику большинства стран.

