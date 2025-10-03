WSJ: США годами спонсировали производство БПЛА на Украине

Власти США на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
«После того, как контрнаступление ВСУ в 2023 году не достигло поставленных целей, советник по нацбезопасности Джейк Салливан инициировал проведение разведанализа. Его результаты показали, что дроны способны усилить оборонный потенциал ВСУ. В рамках этой стратегии администрация Джо Байдена выделила около 1,5 миллиардов долларов на создание БПЛА», — пишет The Wall Street Journal.
Часть этих средств этой программы была направлена на поставки критически важных компонентов, которые не выпускаются на территории Украины. О том, что Вашингтон активизировал работу в этом направлении, Байден лично проинформировал лидера страны Владимира Зеленского во время их встречи в Вашингтоне в сентябре 2024 года., отмечает издание.
На текущей неделе украинская делегация, как сообщает WSJ, прибыла в американскую столицу для выработки договоренностей с официальными лицами по вопросу беспилотников. По данным газеты, финальное подписание соглашений между двумя странами может занять несколько месяцев.
Ранее Зеленский анонсировал намерение Киева в срочном порядке заключить с Вашингтоном контракты на закупку вооружений и совместное производство дронов. Впоследствии посол Украины в США Ольга Стефанишина уточнила, что официальные переговоры по юридическому закреплению партнерства в военно-промышленной сфере запланированы на 30 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.