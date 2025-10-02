«Откуда денюжки»: Захарова отреагировала на сделку Украины и США по поставкам вооружениям

Захарова: Зеленский убивает украинцев, закупая у США оружие на 900 млрд долларов
Захарова задала Зеленскому вопрос
Захарова задала Зеленскому вопрос Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Существуют сомнения по поводу источников финансирования сделки между Украиной и США по поставкам вооружений. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Вашингтоном по закупке американских вооружений на сумму 900 миллиардов долларов.

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной сделки по закупке вооружений у США. Как отмечается, Киев передал администрации американского лидера Дональда Трампа детализированный список военных нужд, в который, в частности, вошли запросы на поставку оружия с расширенными возможностями дальности. Подробнее — в материале URA.RU.

