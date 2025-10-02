«Откуда денюжки»: Захарова отреагировала на сделку Украины и США по поставкам вооружениям

Существуют сомнения по поводу источников финансирования сделки между Украиной и США по поставкам вооружений. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Вашингтоном по закупке американских вооружений на сумму 900 миллиардов долларов.
«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге. Трансляция мероприятия шла на YouTube-канале ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке масштабной сделки по закупке вооружений у США. Как отмечается, Киев передал администрации американского лидера Дональда Трампа детализированный список военных нужд, в который, в частности, вошли запросы на поставку оружия с расширенными возможностями дальности. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.