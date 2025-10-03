Путин обратился к США, говоря про «Орешник»: что еще сказал президент на «Валдае»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», пошутил касательно названия ракетного комплекса «Орешник». Говоря о новом поколении высокотехнологического оружия, он специально уточнил, что правильно говорить — «Орешник», а не «Орешкин». Что еще сказал Путин об оружейном комплексе — в материале URA.RU.
«Орешник», а не «Орешкин»
У России есть много высокотехнологичных вооружений, среди которых «Орешник». При этом, Путин сделал особый акцент, как правильно называть это оружие.
«Не Орешкин, а Орешник. Совсем недавно мы показали, что подобные виды вооружения не являются стратегическими. Теперь мы слышим, что некоторые эксперты в США говорят: „Нет, это все-таки стратегическое оружие“. Надо с этим разобраться», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Путин заявил о новых разработках гиперзвукового оружия
В России активно ведутся разработки новейших образцов гиперзвукового вооружения, уточнил Путин. Он отметил достижения российского оборонно-промышленного комплекса, а также указал на продолжение исследовательских и конструкторских работ после успешного внедрения оружейного комплекса «Орешник».
«У нас может появиться и еще. Могут появиться и другие системы. Мы ничего не забыли из того, что планировали. Результаты будут», — сказал Путин. Он также подчеркнул непрерывность усилий в создании передового оружия нового поколения, обеспечивающего безопасность страны и сохранение военного паритета на международной арене.
Что такое «Орешник»
Ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на расстоянии до 5000 километров. Также он способен наносить удары по любым военным объектам, расположенным в Западной Европе. Владимир Путин отмечал, что комплекс производит атаку с невероятной скоростью, которая составляет 10 махов, это соответствует скорости от 2,5 до 3 километров в секунду.
«Орешник» отличается высокой мобильностью и оборудован боевыми блоками, которые имеют разделяющиеся головные части. Это позволяет каждому боевому блоку осуществлять индивидуальное наведение на цель. Кроме того, комплекс может быть использован как с обычными боеголовками, так и с ядерными, что делает его универсальным и эффективным средством для стратегического удары.
