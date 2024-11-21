Россия успешно испытала ракету «Орешник» в зоне СВО: как устроено новое оружие

Путин выступил с обращением об ударах ракетами Запада и ответе России

22 ноября 2024 в 03:04 Размер текста - 17 +

РФ впервые на СВО применила гиперзвуковое оружие Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил президент России Владимир Путин. Почему противодействия «Орешнику» на сегодняшний день не существует и какими качествами обладает новое российское оружие — в материале URA.RU. Новость по теме Как в США отреагировали на пуск гиперзвуковой ракеты «Орешник»: планы Трампа, Пентагона и Белого дома Россия успешно опробовала «Орешник» Россия нанесла по заводу «Южмашу» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По данным президента, в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он уточнил, что ракетчики назвали ее «Орешник». По оценке главы государства, «испытания прошли успешно, цель пуска достигнута». На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение, отметил президент. Испытания «Орешника» прошли успешно, цель пуска достигнута (фото из архива) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Путин рассказал о мощи новой ракеты Президент Путин назвал некоторые характеристики новой отечественной системы «Орешник», подчеркнув, что их невозможно перехватить. По его словам, ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Он добавил, что «современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают и «это исключено». URA.RU выяснило, как устроен «Орешник» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Орешник», работа которого ранее не была известна общественности, способен работать на дальности до 5000 км и может поразить любую военную цель в Западной Европе, рассказал URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. По его мнению, использование подобного оружия — это сигнал Киеву. Комплекс «Орешник» — мобильный, оснащен боевым блоком с разделяющимися главными частями, может применяться как в обычном, так и в ядерном оснащении… Это означает, что на дальности до 5000 км подобного рода оружие может применяться по любой военной цели в Западной Европе, В случае, если против нас будет продолжена гибридная война, которую сегодня ведут США при поддержке Великобритании, Франции и других западных государств», — рассказал Коротченко. Он подчеркнул, что на Украине в Западной Европе нет систем противоракетной обороны, способных отразить снаряды «Орешника». По мнению Коротченко, президент Украины Владимир Зеленский после работы новейшего ракетного комплекса почувствует последствия за воздушные атаки на российскую территорию. Зеленский должен понимать, что если он будет отдавать террористические приказы о ракетных ударах по России, вот так внезапно, мгновенно с неба могут прилететь шесть или более боевых блоков, и все, и больше не будет: ни тех, кто отдает приказы и ни тех, кто их исполняет, заключил военный эксперт. Путин пообещал, что при использовании ракеты «Орешник», РФ будет заранее предлагать жителям покинуть опасную зону Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott Как выглядит удар «Орешника» Удар ВС РФ новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске попал на видео. Кадры работы «Орешника» мгновенно разошлись по соцсетям. Перед ударом «Орешника» будут предупреждать Путин пообещал, что при использовании мощного российского оружия, такого как ракеты «Орешник», РФ будет заранее предлагать мирным жителям покинуть опасную зону. «Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как „Орешник“ на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — заявил российский лидер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные РФ впервые ударили ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по целям на Украине. О том, что испытания новейшей системы средней дальности «Орешник» прошли успешно, сообщил президент России Владимир Путин. Почему противодействия «Орешнику» на сегодняшний день не существует и какими качествами обладает новое российское оружие — в материале URA.RU. Россия нанесла по заводу «Южмашу» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По данным президента, в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности, в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он уточнил, что ракетчики назвали ее «Орешник». По оценке главы государства, «испытания прошли успешно, цель пуска достигнута». На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение, отметил президент. Президент Путин назвал некоторые характеристики новой отечественной системы «Орешник», подчеркнув, что их невозможно перехватить. По его словам, ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов, это 2,5-3 километра в секунду. Он добавил, что «современные, имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают и «это исключено». Оперативно-тактический ракетный комплекс «Орешник», работа которого ранее не была известна общественности, способен работать на дальности до 5000 км и может поразить любую военную цель в Западной Европе, рассказал URA.RU главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. По его мнению, использование подобного оружия — это сигнал Киеву. Комплекс «Орешник» — мобильный, оснащен боевым блоком с разделяющимися главными частями, может применяться как в обычном, так и в ядерном оснащении… Это означает, что на дальности до 5000 км подобного рода оружие может применяться по любой военной цели в Западной Европе, В случае, если против нас будет продолжена гибридная война, которую сегодня ведут США при поддержке Великобритании, Франции и других западных государств», — рассказал Коротченко. Он подчеркнул, что на Украине в Западной Европе нет систем противоракетной обороны, способных отразить снаряды «Орешника». По мнению Коротченко, президент Украины Владимир Зеленский после работы новейшего ракетного комплекса почувствует последствия за воздушные атаки на российскую территорию. Зеленский должен понимать, что если он будет отдавать террористические приказы о ракетных ударах по России, вот так внезапно, мгновенно с неба могут прилететь шесть или более боевых блоков, и все, и больше не будет: ни тех, кто отдает приказы и ни тех, кто их исполняет, заключил военный эксперт. Удар ВС РФ новейшим оружием средней дальности по заводу «Южмаш» в Днепропетровске попал на видео. Кадры работы «Орешника» мгновенно разошлись по соцсетям. Путин пообещал, что при использовании мощного российского оружия, такого как ракеты «Орешник», РФ будет заранее предлагать мирным жителям покинуть опасную зону. «Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как „Орешник“ на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны», — заявил российский лидер.