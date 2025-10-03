Путин вручил награды педагогам, чьи ученики участвуют на СВО. Видео

Награждение прошло в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Награждение прошло в рамках Международного дискуссионного клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды педагогам, чьи ученики принимают участие в СВО. Награждение прошло в рамках XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как передает корреспондент URA.RU, особое внимание на церемонии было уделено Олегу Леонидовичу Плесовских — учителю Ильинской средней общеобразовательной школы имени Героя СССР Королева Виталия Ивановича, филиала Новоселезневской средней школы в Тюменской области. Плесовских был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в патриотическое воспитание и активную работу с молодежью.

В числе награжденных также оказались педагоги, внесшие значительный вклад в наставничество. Светлана Константиновна Степанова, ранее работавшая в гимназии №53 Пензенской области, получила знак отличия «За наставничество». Аналогичную награду получила Татьяна Михайловна Тимкина — ветеран регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов по Омской области.

Президент также вручил почетные звания за выдающиеся достижения в сфере образования и спорта. Вячеслав Юрьевич Иванов, директор спортивной школы «Бастион» во Владивостоке, был удостоен звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». Высокого звания «Заслуженный учитель РФ» удостоились сразу несколько педагогов. Среди них — Светлана Ивановна Малера, учитель средней школы №24 имени Л.И. Малякова в Псковской области, и Зоя Анатольевна Никитина, учитель средней школы №9 Ленобласти.

