На Западе увидели сигнал в речи Путина на «Валдае»

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» вызвало тревогу в западных СМИ из-за заявлений о дальнейшем обострении отношений между Россией и странами Европы. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Снисходительный к Вашингтону, но жесткий к Берлину: на полях Валдайского форума в Сочи президент России Владимир Путин вновь вызвал широкий резонанс», — пишет немецкое издание. Немецкая сторона выражает опасения по поводу «ядерных угроз» после заявления российского лидера о том, что попытки нанести России стратегическое поражение приведут к глобальной катастрофе.
Издание отмечает, что в своем выступлении президент России обозначил готовность продолжать переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины с президентом США Дональдом Трампом, при этом отвергнув возможность ротационного включения Германии в состав Совета Безопасности ООН. В публикации также подчеркивается, что Владимир Путин в ходе своего выступления затронул вопросы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Китаем и Индией, а также перспективы урегулирования украинского конфликта. Особое внимание в Германии привлекли слова российского президента о суверенитете ФРГ в послевоенном мире и критика западной политики, направленной на глобальное доминирование. По мнению авторов статьи, эти заявления свидетельствуют о дальнейшем охлаждении между Россией и странами Евросоюза, а также о снижении доверия к возможности конструктивного диалога на международной арене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.