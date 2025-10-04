Скоро заработает новый закон о взимании долгов с россиян

С 1 ноября 2025 года в России налоговые органы смогут взыскивать с граждан задолженность по налогам и штрафам без обращения в суд. Об этом сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Антропенко.
«В России с 1 ноября вступит в силу закон, который позволит налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам, в том числе налогам и штрафам», — сказал он в беседе с РИА Новости. Новый порядок будет действовать только при отсутствии спора между налогоплательщиком и ведомством, уточнил парламентарий.
Внесудебный механизм касается физических лиц, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели. Взысканию подлежат не только налоги, но и сборы, страховые взносы, пени, штрафы и проценты. Однако сумма для взыскания не должна превышать отрицательное сальдо единого налогового счета гражданина. То есть, когда общая сумма перечисленных на налоговую средств меньше суммы, подлежащей уплате в бюджет.
В Госдуме также отметили, что если у гражданина возникнет разногласие с начислением долга, он сможет оспорить решение налоговой в судебном порядке. Антропенко уточнил, что главная цель закона — оптимизация налогового администрирования и снижение нагрузки на судебную систему.
На днях президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить роста теневой экономики на фоне повышения (НДС). Незадолго до этого россиян предупредили о том, что они должны уплатить имущественный налог по итогам 2024 года до 1 декабря. Летом 2025 года Совфед также призвал установить налог для глобальных IT-компаний, передает РАПСИ. Однако в ряде случаев есть возможность не платить НДФЛ у россиян, напоминает Pravfda.ru.
