В споре о десятикратном скачке цен на вывоз мусора поставили жирную точку

РЭО: Рост тарифов на вывоз мусора в 2025-2026 годах не превысит 11%
РЭО опроверг слухи о десятикратном росте тарифов на вывоз мусора
РЭО опроверг слухи о десятикратном росте тарифов на вывоз мусора

Российский экологический оператор опроверг информацию о возможном десятикратном повышении тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. В пресс-службе РЭО заявили, что тарифная политика находится под строгим контролем правительства.

«Рост тарифов не будет существенно отличаться от повышения потребительских цен», — заверили в пресс-службе РЭО, передает РБК. В организации подчеркнули, что внезапное повышение платы невозможно, поскольку изменения ограничены предельными индексами, установленными распоряжением правительства от 15 ноября 2024 года. 

Как пояснили в операторе, индексы роста платы за коммунальные услуги определены для каждого региона индивидуально. Например, в 2025 году в Республике Алтай индекс составит 8,8%. В Ненецком автономном округе — 9,6%, а в Астраханской области индекс будет 10,7%

Ранее в СМИ появились заявления представителей РЭО о возможном росте тарифов в десять раз при отсутствии строительства мусороперерабатывающих мощностей. В Минпромторге тогда заявили, что ставка экологического сбора уже завышена. Последнее повышение тарифов прошло 1 июля 2025 года, следующее запланировано на июль 2026 года. ФАС выдала РЭО предостережение о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В ответ оператор провел служебную проверку и разъяснил сотрудникам правила публичных высказываний.

