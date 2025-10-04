Самый кровавый маньяк России признался, как убивал женщин

Признанный самым кровавым маньяком России Михаил Попков, он же «ангарский маньяк» признался, как убивал женщин. Всего на его счету 89 убийств. Из документов, с которыми ознакомились журналисты, стали известны подробности одного из кровавых преступлений. Со слов маньяка, тот однажды поссорился с женщиной, после чего начал ее преследовать, затем начал ее душить, а потом бить топором. Причем все убийства у него накладывались одно на другое.
«Жестоко избив женщину, он ее придушил, а затем стал бить топором по голове. Тело он затащил в кирпичное строение в парке, облил ацетоном и поджог», — приводят РИА Новости выжимку из документов по делу ангарского маньяка. Это описание убийства 36-летней уборщицы ангарской школы в 2011 году. В тот вечер Попков встретил женщину в парке «Современник» в Ангарске, когда возвращался домой после ремонта квартиры. Между ними произошел конфликт, после чего бывший милиционер набросился на жертву.
Сам Попков, осужденный за 89 убийств женщин, заявил, что отдельные эпизоды сливаются у него в одно целое, поскольку преступления происходили на протяжении десятилетий. Михаил Попков совершал убийства в Иркутской области с начала 1990-х годов. Его арестовали в 2012 году, однако расследование по новым эпизодам продолжается до сих пор. В августе также были афишированы новые подробности дела по маньяку.
