Скрывался на виду 30 лет, держа в страхе студентов: как бывший чиновник оказался барнаульским маньяком

Житель Алтайского края Манишин получил 25 лет за 11 убийств и изнасилования
В Алтайском крае вынесен приговор серийному убийце Виталию Манишину
В Алтайском крае вынесен приговор серийному убийце Виталию Манишину Фото:

В Алтайском крае приговорили серийного убийцу Виталия Манишина, известного в народе как «барнаульский маньяк». Он фигурировал в деле еще 30 лет назад, когда и начались убийства, но тогда он просто давал свидетельские показания по делу одной из убитых девушек. На тот момент ему было 19 лет.

Подозревать именно его стали только в 2023 году. На тот момент Манишин был известен как экс-замглавы администрации Калманского района. Что известного о серийном маньяке, долгое время державшего в страхе жителей Барнаула и убившего около десяти человек — в материале URA.RU.

«Факультет»: роковые мечты о поступлении

В 2000 году в Алтайский Государственный Технический Университет (АлтГТУ) мечтали поступить около восьми тысяч абитуриентов. В их числе была и Юлия Техтиекова, которую родители заставили подать документы, несмотря на ее страхи. Мама Юлии, Надежда, вспоминает, как настояла на том, чтобы дочь отправилась в приемную комиссию: «Она говорила: „Мам, там такие катакомбы“. Я ей: „Ты ж взрослая, спроси у кого-нибудь“. Но после того как Юлия вошла в здание университета, её больше никто не видел. Родители обратились в милицию, но тогда сотрудники предположили, что девушка просто сбежала от родителей.

«Крик в общаге»: абитуриентки таинственно исчезали

Останки жертв были найдены в лесополосе
Останки жертв были найдены в лесополосе
Фото:

Спустя месяц после исчезновения Юлии, также пропала 16-летняя Лилиана. Она жила в общежитии во время вступительных экзаменов, и ее соседки забили тревогу, когда Лилиана не вернулась. Пропажи студентов стали происходить регулярно: по примеру Ольги, Ксении и Анжелы — каждая из которых исчезала в начале августа. Каждый раз, когда родители искали помощь, им говорили, что не стоит поднимать панику из-за «обычных» случаев пропажи.

«Кошмар на улице...»: нарастающие страхи и слухи о маньяке

Исчезновение Ксении, которая являлась дочерью местного бизнесмена, стало последней точкой. Только тогда следственная группа наконец взялась за дело серьезно. В это время появились и первые слухи о маньяке, который мог быть причастен к исчезновениям девушек — студенты стали группироваться во избежание опасности и зачастую просились домой с родителями.

«Страх»: попытки поймать преступника

В ходе расследования милиция выдвинула версию, что пропавшие девушки могли стать жертвами сутенеров, которые работали в регионе. Одним из методов, которые использовались для поиска маньяка, стало привлечение девушек-курсантов милиции для проверки обстановки в университете. Однако, несмотря на повышенные меры безопасности, преступник не проявил интереса к «живцам», что лишь подливало масла в огонь. 

«Паранормальное явление»: к расследованию привлекали экстрасенсов

Расследованием запутанных дел занялась большая группа, состоящая более чем из ста человек, среди которых было много женщин. В город также прибыло несколько следователей из Москвы и Новосибирска, которые завели около 200 уголовных дел.

«Все они исчезали в дневное время, на глазах у людей. Это невозможно было сделать силой — значит, маньяк что-то предлагал. Что можно предложить абитуриентке? Например, помощь в поступлении. Но не каждая девушка согласится на это. Значит, он обращался к многим. Мы начали опрашивать студенток, абитуриенток и преподавателей», — отмечал Игорь Беспалов, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края.

Следователи начали опрос студентов АлтГТУ, в процессе которого участие приняли около 35 тысяч человек. Это позволило выявить факты вымогательства, взяток и приставаний к ученицам.

Поиски пятерых пропавших девушек продолжались в лесах, подвалах и других местах, каждый раз проверяя одни и те же локации. Родители девушек также начали привлекать экстрасенсов к поискам.

«Пропащие ребята»: обнаружение тел пропавших девушек

Первая зацепка для полиции появилась 3 сентября 2000 года, когда местные жители нашли разорванную одежду в лесополосе неподалеку от поселка Южный под Барнаулом. Рядом с вещами следователи обнаружили план университета и блокнот, принадлежавший Ксении.

Уже 1 октября нашли тело Анжелы в Калманском районе. Позже были обнаружены тела 21-летней Чодуры и 17-летней Елены, а также Валентины и Нины, которые приехали в город выяснить, как поступили их дети.

Следователи вспомнили, что в 1999 году неподалеку от этого места было найдено тело Натальи, которая пропала. Однако эксперты не смогли установить причиной смерти.

«Мы изучали череп, проводили компьютерное сопоставление с портретом прижизненного облика, и совпадения были практически полные. Изучали волосы и руки, пытаясь определить, принадлежат ли они нашей девочке», — делился Владимир Киргизов, отец Ксении.

В результате следователи пришли к выводу, что к смертям женщин причастен один и тот же человек. Напряженная ситуация подтолкнула к подключению Генеральной прокуратуры России, и в Барнаул направились следователи из столицы.

«Зеленая миля»: ошибочные подозреваемые и приостановка дела

Всего в ходе расследования было выявлено несколько подозреваемых. Пока одни следователи работали с местным продавцом Анисимовым, у которого в доме обнаружили наручники и оружие, тогдашний начальник УВД Барнаула, обнаружил другого подозреваемого — преподавателя АлтГТУ.

В его гараже дочь обнаружила неприличные фотографии и другие улики. Девочка рассказала об этом матери, которая обратилась в милицию. Но вскоре стало понятно, что мужчина не имеет отношения к убийствам, так как у него было железное алиби на каждый день пропажи девушек. Неприличные фото оказались связаны с женой преподавателя. В итоге за десять дней не удалось выявить преступника. В 2003 году дело приостановили из-за отсутствия зацепок.

«Психо»: появление нового подозреваемого — чиновника Манишина

Возвращение к делу произошло в мае 2023 года. Тогда начали расследовать убийство Татьяны, произошедшее в 1989 году. Опрос прошли свидетели, каждый из которых проверялся на детекторе лжи. Подозрение пало на бывшего чиновника Виталия Манишина, который последний видел девушку живой в тот день. На момент преступления ему было 19 лет.

Маньяк был найден только спустя 30 лет, им оказался бывший чиновник
Маньяк был найден только спустя 30 лет, им оказался бывший чиновник
Фото:

В тот день молодые люди познакомились через общих друзей. Виталию понравилась Татьяна. Когда остальные ушли за алкоголем, они остались вдвоем. Больше Татьяну никто не видел, а спустя год ее тело было найдено в лесу с признаками насилия.

Манишин тогда утверждал, что они ждали остальных друзей, а после разошлись по домам. Однако 16 мая 2023 года он стал главным подозреваемым не только в деле Татьяны, но и в деле пропавших студенток.

Причем его имя всплывало с самого начала расследования. В 2000 году в милицию позвонила женщина, которая сообщила, что маньяком является Виталий Манишин. Он занимал пост заместителя главы района, где были найдены тела девушек.

«Внутри убийцы»: исповедь маньяка

В те годы Виталий работал ветеринаром и директором фермерского хозяйства в этом районе. Он несколько раз посещал АлтГТУ, куда был направлен на учебу. Но занятия должны были проходить в вечернее время, и по словам мужчины, он не был к этому готов, поэтому забрал документы.

23 июня 2023 года Манишин признался в убийствах Татьяны и пяти остальных девушек из АлтГТУ, а позже добавил еще четыре преступления. Показания Виталия указывали на то, что он мог быть причастен к убийствам. По его словам, все девушки якобы шли с ним по своей воле.

«Доказательства смерти»: окончательный вердикт

Приговор серийному убийце Виталию Манишину, признавшемуся в совершении 11 убийств и серии изнасилований в конце 1990-х и начале 2000-х годов был вынесен 1 октября. Как сообщили в telegram-канале СУ СК по Алтайскому краю, следователи собрали достаточную доказательную базу по каждому эпизоду.

«Следователями СК была собрана неопровержимая доказательственная база причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Манишин был задержан в мае 2023 года, когда оперативники установили его причастность к нераскрытым убийствам 1999 и 2000 годов. Следствие выяснило, что маньяк совершил также убийство 17-летней девушки в 1989 году. Во время расследования Манишин подробно рассказал о всех совершенных преступлениях и показал места, где скрывал тела жертв. В одном из указанных им мест были обнаружены костные останки 16-летней девушки, пропавшей более двух десятилетий назад.

В ходе судебного процесса установлено, что Манишин действовал в одиночку, тщательно планируя свои преступления и долгое время избегая ответственности. Его задержание стало возможным благодаря работе следственно-криминалистических подразделений СКР и анализу ДНК-экспертиз.

