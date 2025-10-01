В Алтайском крае приговорили серийного убийцу Виталия Манишина, известного в народе как «барнаульский маньяк». Он фигурировал в деле еще 30 лет назад, когда и начались убийства, но тогда он просто давал свидетельские показания по делу одной из убитых девушек. На тот момент ему было 19 лет.
Подозревать именно его стали только в 2023 году. На тот момент Манишин был известен как экс-замглавы администрации Калманского района. Что известного о серийном маньяке, долгое время державшего в страхе жителей Барнаула и убившего около десяти человек — в материале URA.RU.
«Факультет»: роковые мечты о поступлении
В 2000 году в Алтайский Государственный Технический Университет (АлтГТУ) мечтали поступить около восьми тысяч абитуриентов. В их числе была и Юлия Техтиекова, которую родители заставили подать документы, несмотря на ее страхи. Мама Юлии, Надежда, вспоминает, как настояла на том, чтобы дочь отправилась в приемную комиссию: «Она говорила: „Мам, там такие катакомбы“. Я ей: „Ты ж взрослая, спроси у кого-нибудь“. Но после того как Юлия вошла в здание университета, её больше никто не видел. Родители обратились в милицию, но тогда сотрудники предположили, что девушка просто сбежала от родителей.
«Крик в общаге»: абитуриентки таинственно исчезали
Спустя месяц после исчезновения Юлии, также пропала 16-летняя Лилиана. Она жила в общежитии во время вступительных экзаменов, и ее соседки забили тревогу, когда Лилиана не вернулась. Пропажи студентов стали происходить регулярно: по примеру Ольги, Ксении и Анжелы — каждая из которых исчезала в начале августа. Каждый раз, когда родители искали помощь, им говорили, что не стоит поднимать панику из-за «обычных» случаев пропажи.
«Кошмар на улице...»: нарастающие страхи и слухи о маньяке
Исчезновение Ксении, которая являлась дочерью местного бизнесмена, стало последней точкой. Только тогда следственная группа наконец взялась за дело серьезно. В это время появились и первые слухи о маньяке, который мог быть причастен к исчезновениям девушек — студенты стали группироваться во избежание опасности и зачастую просились домой с родителями.
«Страх»: попытки поймать преступника
В ходе расследования милиция выдвинула версию, что пропавшие девушки могли стать жертвами сутенеров, которые работали в регионе. Одним из методов, которые использовались для поиска маньяка, стало привлечение девушек-курсантов милиции для проверки обстановки в университете. Однако, несмотря на повышенные меры безопасности, преступник не проявил интереса к «живцам», что лишь подливало масла в огонь.
«Паранормальное явление»: к расследованию привлекали экстрасенсов
Расследованием запутанных дел занялась большая группа, состоящая более чем из ста человек, среди которых было много женщин. В город также прибыло несколько следователей из Москвы и Новосибирска, которые завели около 200 уголовных дел.
«Все они исчезали в дневное время, на глазах у людей. Это невозможно было сделать силой — значит, маньяк что-то предлагал. Что можно предложить абитуриентке? Например, помощь в поступлении. Но не каждая девушка согласится на это. Значит, он обращался к многим. Мы начали опрашивать студенток, абитуриенток и преподавателей», — отмечал Игорь Беспалов, старший оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД Алтайского края.
Следователи начали опрос студентов АлтГТУ, в процессе которого участие приняли около 35 тысяч человек. Это позволило выявить факты вымогательства, взяток и приставаний к ученицам.
Поиски пятерых пропавших девушек продолжались в лесах, подвалах и других местах, каждый раз проверяя одни и те же локации. Родители девушек также начали привлекать экстрасенсов к поискам.
«Пропащие ребята»: обнаружение тел пропавших девушек
Первая зацепка для полиции появилась 3 сентября 2000 года, когда местные жители нашли разорванную одежду в лесополосе неподалеку от поселка Южный под Барнаулом. Рядом с вещами следователи обнаружили план университета и блокнот, принадлежавший Ксении.
Уже 1 октября нашли тело Анжелы в Калманском районе. Позже были обнаружены тела 21-летней Чодуры и 17-летней Елены, а также Валентины и Нины, которые приехали в город выяснить, как поступили их дети.
Следователи вспомнили, что в 1999 году неподалеку от этого места было найдено тело Натальи, которая пропала. Однако эксперты не смогли установить причиной смерти.
«Мы изучали череп, проводили компьютерное сопоставление с портретом прижизненного облика, и совпадения были практически полные. Изучали волосы и руки, пытаясь определить, принадлежат ли они нашей девочке», — делился Владимир Киргизов, отец Ксении.
В результате следователи пришли к выводу, что к смертям женщин причастен один и тот же человек. Напряженная ситуация подтолкнула к подключению Генеральной прокуратуры России, и в Барнаул направились следователи из столицы.
«Зеленая миля»: ошибочные подозреваемые и приостановка дела
Всего в ходе расследования было выявлено несколько подозреваемых. Пока одни следователи работали с местным продавцом Анисимовым, у которого в доме обнаружили наручники и оружие, тогдашний начальник УВД Барнаула, обнаружил другого подозреваемого — преподавателя АлтГТУ.
В его гараже дочь обнаружила неприличные фотографии и другие улики. Девочка рассказала об этом матери, которая обратилась в милицию. Но вскоре стало понятно, что мужчина не имеет отношения к убийствам, так как у него было железное алиби на каждый день пропажи девушек. Неприличные фото оказались связаны с женой преподавателя. В итоге за десять дней не удалось выявить преступника. В 2003 году дело приостановили из-за отсутствия зацепок.
«Психо»: появление нового подозреваемого — чиновника Манишина
Возвращение к делу произошло в мае 2023 года. Тогда начали расследовать убийство Татьяны, произошедшее в 1989 году. Опрос прошли свидетели, каждый из которых проверялся на детекторе лжи. Подозрение пало на бывшего чиновника Виталия Манишина, который последний видел девушку живой в тот день. На момент преступления ему было 19 лет.
В тот день молодые люди познакомились через общих друзей. Виталию понравилась Татьяна. Когда остальные ушли за алкоголем, они остались вдвоем. Больше Татьяну никто не видел, а спустя год ее тело было найдено в лесу с признаками насилия.
Манишин тогда утверждал, что они ждали остальных друзей, а после разошлись по домам. Однако 16 мая 2023 года он стал главным подозреваемым не только в деле Татьяны, но и в деле пропавших студенток.
Причем его имя всплывало с самого начала расследования. В 2000 году в милицию позвонила женщина, которая сообщила, что маньяком является Виталий Манишин. Он занимал пост заместителя главы района, где были найдены тела девушек.
«Внутри убийцы»: исповедь маньяка
В те годы Виталий работал ветеринаром и директором фермерского хозяйства в этом районе. Он несколько раз посещал АлтГТУ, куда был направлен на учебу. Но занятия должны были проходить в вечернее время, и по словам мужчины, он не был к этому готов, поэтому забрал документы.
23 июня 2023 года Манишин признался в убийствах Татьяны и пяти остальных девушек из АлтГТУ, а позже добавил еще четыре преступления. Показания Виталия указывали на то, что он мог быть причастен к убийствам. По его словам, все девушки якобы шли с ним по своей воле.
«Доказательства смерти»: окончательный вердикт
Приговор серийному убийце Виталию Манишину, признавшемуся в совершении 11 убийств и серии изнасилований в конце 1990-х и начале 2000-х годов был вынесен 1 октября. Как сообщили в telegram-канале СУ СК по Алтайскому краю, следователи собрали достаточную доказательную базу по каждому эпизоду.
«Следователями СК была собрана неопровержимая доказательственная база причастности Манишина к каждому эпизоду преступной деятельности. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Манишин был задержан в мае 2023 года, когда оперативники установили его причастность к нераскрытым убийствам 1999 и 2000 годов. Следствие выяснило, что маньяк совершил также убийство 17-летней девушки в 1989 году. Во время расследования Манишин подробно рассказал о всех совершенных преступлениях и показал места, где скрывал тела жертв. В одном из указанных им мест были обнаружены костные останки 16-летней девушки, пропавшей более двух десятилетий назад.
В ходе судебного процесса установлено, что Манишин действовал в одиночку, тщательно планируя свои преступления и долгое время избегая ответственности. Его задержание стало возможным благодаря работе следственно-криминалистических подразделений СКР и анализу ДНК-экспертиз.
