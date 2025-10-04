Правительство выделило миллиарды рублей на соцвыплаты

Российское правительство направило на социальные выплаты более 50 млрд рублей. Из резервного фонда будет выделено более 4,8 млрд рублей на дополнительные региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам. Соответствующая информация прописана в распоряжении.
"Свыше 4,8 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам", — говорится в документе. Текст распоряжения опубликован на сайте правительства.
Благодаря выделенным средствам выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек. Региональные социальные доплаты предоставляются неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже установленного в регионе прожиточного минимума для данной категории граждан. В федеральном бюджете на эти цели заложено более 56,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование стало необходимым в связи с увеличением среднего размера выплат после индексации социальных пенсий, ростом прожиточного минимума пенсионера, а также увеличением числа получателей в ряде регионов.
Кроме того, данным распоряжением из резервного фонда правительства выделяется свыше 5,2 млрд рублей на финансирование ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средства будут направлены в Социальный фонд России. Решение обусловлено ростом числа получателей этой меры поддержки. В соответствии с указом Президента, с 2025 года право на выплаты получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами.
Финансирование получат 19 субъектов РФ, среди которых — Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. А также Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, город Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.
Ранее сообщалось, что часть пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Выплаты будут увеличены на 7,6%. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что изменение сроков связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями праздников в Новый год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.