Правительство выделило миллиарды рублей на соцвыплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство выделило свыше 50 млрд на дополнительные региональные соцвыплаты
Правительство выделило свыше 50 млрд на дополнительные региональные соцвыплаты Фото:

Российское правительство направило на социальные выплаты более 50 млрд рублей. Из резервного фонда будет выделено более 4,8 млрд рублей на дополнительные региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам. Соответствующая информация прописана в распоряжении. 

"Свыше 4,8 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам", — говорится в документе. Текст распоряжения опубликован на  сайте правительства.

Благодаря выделенным средствам выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек. Региональные социальные доплаты предоставляются неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже установленного в регионе прожиточного минимума для данной категории граждан. В федеральном бюджете на эти цели заложено более 56,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование стало необходимым в связи с увеличением среднего размера выплат после индексации социальных пенсий, ростом прожиточного минимума пенсионера, а также увеличением числа получателей в ряде регионов.

Кроме того, данным распоряжением из резервного фонда правительства выделяется свыше 5,2 млрд рублей на финансирование ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средства будут направлены в Социальный фонд России. Решение обусловлено ростом числа получателей этой меры поддержки. В соответствии с указом Президента, с 2025 года право на выплаты получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами.

Финансирование получат 19 субъектов РФ, среди которых — Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. А также Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, город Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ.

Ранее сообщалось, что часть пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Выплаты будут увеличены на 7,6%. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что изменение сроков связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями праздников в Новый год. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское правительство направило на социальные выплаты более 50 млрд рублей. Из резервного фонда будет выделено более 4,8 млрд рублей на дополнительные региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам. Соответствующая информация прописана в распоряжении.  "Свыше 4,8 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам", — говорится в документе. Текст распоряжения опубликован на  сайте правительства. Благодаря выделенным средствам выплаты получат свыше 1,2 миллиона человек. Региональные социальные доплаты предоставляются неработающим пенсионерам, чей уровень материального обеспечения ниже установленного в регионе прожиточного минимума для данной категории граждан. В федеральном бюджете на эти цели заложено более 56,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование стало необходимым в связи с увеличением среднего размера выплат после индексации социальных пенсий, ростом прожиточного минимума пенсионера, а также увеличением числа получателей в ряде регионов. Кроме того, данным распоряжением из резервного фонда правительства выделяется свыше 5,2 млрд рублей на финансирование ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Средства будут направлены в Социальный фонд России. Решение обусловлено ростом числа получателей этой меры поддержки. В соответствии с указом Президента, с 2025 года право на выплаты получили не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, осуществляющие уход за инвалидами. Финансирование получат 19 субъектов РФ, среди которых — Республика Бурятия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края. А также Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Магаданская и Московская области, город Санкт-Петербург и Чукотский автономный округ. Ранее сообщалось, что часть пенсионеров получит проиндексированную страховую пенсию за январь 2026 года уже в конце декабря 2025-го. Выплаты будут увеличены на 7,6%. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что изменение сроков связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями праздников в Новый год. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...