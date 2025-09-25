Индексация пенсий в 2026 году: кому, когда и на сколько повысят выплаты

Пенсии в России будут проиндексированы с 1 января 2026 года. Индексация коснется всех получателей страховых пенсий по старости, а также социальных пенсий. Уточняется, что все изменения будут происходить поэтапно. Каких категорий граждан коснется индексация пенсий — в материале URA.RU.
Индексация пенсий для неработающих пенсионеров
Индексация страховых пенсий для неработающих пенсионеров в России с 2026 года будет проводиться в два этапа. В первый раз выплаты увеличат в феврале — на уровень официальной инфляции. Второе повышение запланировано на апрель: его размер будет зависеть от роста доходов Соцфонда России. Новый подход закреплен в обновленной Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года и подтвержден поправками к федеральному закону о бюджете (ФЗ №152 от 24.06.2025).
Согласно уточненному прогнозу, уровень инфляции на 2026 год повышен с 4,5 до 7,6 процента. Именно этот показатель будет использован для февральской индексации пенсий. В апреле размер прибавки определят по фактическим поступлениям в СФР: если доходы фонда вырастут, например, на 5,5 процента, то и пенсии увеличат на аналогичную величину. Но точные цифры станут известны только после утверждения бюджета СФР на 2026 год.
У работающих пенсионеров пенсия повысится трижды
В 2026 году для работающих пенсионеров запланирована тройная индексация страховых пенсий. Выплаты увеличат в феврале, апреле и августе. Об этом сообщил руководитель юридического отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Сергей Довгаль. По его словам, в феврале 2026 года пенсии вырастут на уровень фактической инфляции за 2025 год, в апреле — с учетом доходов Социального фонда России, а в августе — исходя из набранных пенсионных баллов за предыдущий год.
Эксперт напомнил, что аналогичная система действует и в текущем году. Например, в 2025 году максимальная прибавка к пенсии в августе за счет перерасчета по баллам составила 437,07 рубля (145,69 рубля за один балл). Пенсионные баллы начисляются за официальную трудовую деятельность и уплаченные страховые взносы, но превышение установленного лимита не дает права на дополнительную надбавку.
Индексация пенсий коснется и людей с инвалидностью
В 2025 году размеры социальных пенсий для людей с инвалидностью в России увеличатся на 9% после апрельского пересчета. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Алексей Говырин. Точные суммы выплат пока не утверждены, однако новые значения уже рассчитаны на основании действующего законодательства. Повышение затронет все категории получателей социальных пенсий по инвалидности.
«Инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды будут получать 23 083 рубля, инвалиды I группы и инвалиды с детства II группы — 19 236 рублей, инвалиды III группы — 8175 рублей», — сказано в сообщении. Расчеты проведены исходя из индексации выплат в апреле 2025 года.
В пояснении отмечается, что страховые пенсии для людей с инвалидностью также будут индексироваться с 2025 года. Это нововведение коснется и работающих инвалидов, которые ранее не могли рассчитывать на ежегодное увеличение выплаты из-за действующих ограничений. В настоящее время пенсии по инвалидности могут назначаться как по социальным, так и по страховым основаниям, а в отдельных случаях — одновременно.
Размер пенсии по потере кормильца увеличится
В 2026 году размер социальной пенсии по случаю потери кормильца при утрате одного из родителей может достичь 9618 рублей. Увеличение связано с индексацией и пересмотром социальных выплат в следующем году. Уточняется, что расчет производится на федеральном уровне и касается нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего.
