Минюст просит ликвидировать Партию роста

Минюст требует ликвидировать Партию Роста
Министерство юстиции требует ликвидировать политическую Партию роста. С этим Минюст обратился к Верховному суду РФ.
По информации РИА Новости, дата заседания еще не назначена. Об этом корреспондент сообщает со ссылкой на данные из искового заявления.
