В Чернигове начались перебои со светом после взрывов и пожара

В Чернигове прогремели несколько взрывов и отключилось электричество
В Чернигове — на севере Украины — были зафиксированы перебои в подаче электроэнергии у около 50 тысяч абонентов после взрывов и вспыхнувшего пожара. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В городе сильный пожар. Паблики пишут о перебоях со светом», — говорится в telegram-канале издания. По информации издания, ночью в городе прозвучало несколько взрывов.

Как проинформировала энергокомпания «Черниговоблэнерго», в результате инцидента были повреждены сразу несколько ключевых объектов электроснабжения в Черниговской области. Конкретные строения не уточняются. В результате аварийных отключений без электричества остались порядка 50 тысяч абонентов. При этом в регионе продолжает действовать график почасовых отключений электроэнергии. 

Ранее украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на собственные источники, писал о двух взрывах, произошедших в Чернигове. Кроме того, глава городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщил о пожаре на месте одного из взрывов.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, российские военные, в отличие от украинских, не наносят удары по социальной инфраструктуре и мирному населению страны. Удары ведутся лишь по военно-промышленным объектам и объектам энергетики, которые обслуживают ВСУ.

