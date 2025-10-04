В Британии почти 300 тысяч зданий остались без света

Почти 300 тысяч зданий на территории Великобритании и Ирландии остались без электроснабжения из-за шторма «Эми», который обрушился на Британские острова. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на данные энергетических компаний.
«Мы ожидаем, что с учетом масштаба повреждений сети и условий, с которыми нам предстоит столкнуться сегодня, это займет какое-то время, этот шторм еще не закончился», — заявил представитель энергетической компании SSEN Фрейзер Уилсон. По словам Уилсона, ситуация осложняется неблагоприятным прогнозом погоды — синоптики ожидают продолжение сильных осадков и шквалистого ветра в течение суток.
Также власти Лондона приняли решение закрыть все восемь королевских парков города, включая Гайд-парк и Ричмонд-парк, из соображений безопасности. Местные службы предупреждают о риске падения деревьев и ограничивают движение транспорта на отдельных улицах. Энергетики обещают восстановить подачу электричества в максимально короткие сроки, но призывают жителей сохранять осторожность и при необходимости пользоваться аварийными службами.
