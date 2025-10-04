Суд арестовал зачинщиков массовой драки в Махачкале

Задержаны двое несовершеннолетних
В Махачкале двое несовершеннолетних отправлены под домашний арест по решению Ленинского районного суда. По данным объединенной пресс-службы судов Дагестана, они подозреваются в организации массовой драки среди подростков, произошедшей возле городского лицея №39.

«Ленинский районный суд города Махачкала по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — говорится в сообщение официального telegram-канала пресс-службы судов Дагестана. Там добавили, что инцидент был зафиксирован на видеозаписях, распространившихся в местных telegram-каналах, где группа молодых людей избивала лежащих на земле сверстников.

По информации Минобрнауки республики, в драке участвовали ученики трех школ и совершеннолетние лица, причем часть из них занималась в одной секции вольной борьбы. Кировский районный суд продлил на 30 суток содержание в центре временного содержания еще для девяти участников драки. Они были задержаны за административное правонарушение, связанное с мелким хулиганством.

