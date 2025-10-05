Над Россией сбиты 32 украинских беспилотника

Средствами ПВО уничтожены 32 беспилотника
Средствами ПВО уничтожены 32 беспилотника

За прошедшую ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией восьми областей России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество беспилотников сбито над Белгородской и Воронежской областями (по 11 БПЛА), также отражены атаки над Нижегородской (5), Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областями и Республикой Мордовия (по 1 БПЛА). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

