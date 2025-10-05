К тушению пожара привлечены 50 сотрудников МЧС и 16 единиц техники, сообщили в ведомстве
На Волгоградском проспекте Москвы загорелся трехэтажный склад. Об этом сообщили очевидцы.
Кадры пожара публикуются свидетелями в социальных сетях. Его приблизительная площадь составляет около 300 квадратных метров.
В МЧС сообщили, что предварительно пострадавших нет, а к ликвидации пожара было привлечено 50 человек и 16 единиц техники. Сообщение ведомства приводит РЕН ТВ.
