Трехэтажный склад вспыхнул на Волгоградском проспекте в Москве. Видео

На Волгоградском проспекте Москвы загорелся трехэтажный склад. Об этом сообщили очевидцы.

Кадры пожара публикуются свидетелями в социальных сетях. Его приблизительная площадь составляет около 300 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что предварительно пострадавших нет, а к ликвидации пожара было привлечено 50 человек и 16 единиц техники. Сообщение ведомства приводит РЕН ТВ.

