ВСУ пытались атаковать РФ несколькими радиоуправляемыми бомбами

Российские ПВО сбили четыре авиабомбы и сотню БПЛА ВСУ
ВСУ атаковали территории РФ сотней БПЛА и авиабомбами
Украинские военные предприняли попытку нанести удар по территории РФ с использованием радиоуправляемых авиабомб. Российскими средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы и 145 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны РФ. Цитата по ТАСС.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. В то же время российские подразделения противовоздушной обороны ведут круглосуточное дежурство и успешно отражают вражеские удары.

