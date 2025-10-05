Украина лишилась важного ВПК

ВС России нанесли массированный удар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские вооруженные силы нанесли ночью массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
В Минобороны заявили, что все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!