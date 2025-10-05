Украина лишилась важного ВПК

ВС России нанесли массированный удар
ВС России нанесли массированный удар
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли ночью массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В Минобороны заявили, что все цели удара были достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

