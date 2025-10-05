Народные приметы 5 октября 2025: что можно и нельзя делать в Ираидин день

В народном календаре 6 октября 2025 года отмечается Ираидин день, или Ираида Спорная. В этот день по народным поверьям осень окончательно вступает в свои права, и люди начинают активно готовиться к зиме. Характерная для середины осени переменчивая погода и дала празднику второе название — «Спорная». О традициях, истории праздника, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
История и смысл праздника Ираидин день
В православной традиции 6 октября чтят память святой девы Ираиды Александрийской, жившей в III-IV веках. Согласно преданию, она была дочерью священника и с юности решила посвятить себя монашеству.
Ираида пострадала во времена гонений на христиан при императоре Максенции. Однажды, отправившись за водой к источнику, она увидела корабль с закованными в цепи монахами, диаконами и простыми верующими. Не колеблясь, девушка присоединилась к ним. В городе Антинополе ее подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. После нее мученическую кончину приняли и остальные узники.
В народной традиции этот день считался важным рубежом — к 6 октября осень окончательно вступала в права. Крестьяне начинали интенсивно готовиться к зиме: утепляли избы, запасались дровами и заговаривали уголь в печи, чтобы тепло не покидало дом на протяжении всей зимы.
В деревнях существовал интересный обычай для людей, испытывающих финансовые затруднения. Они гадали у места слияния двух рек, набирая в два одинаковых кувшина воду из каждой реки. Затем дома наблюдали за испарением. Если быстрее начинала испаряться вода из сосуда с более сильного потока, считалось, что финансовые трудности продолжатся.
Приметы на 6 октября 2025 года
Наши предки внимательно относились к природным явлениям в этот день, считая их предвестниками погоды на ближайшие месяцы:
- Мелкий затяжной дождь обещает теплую зиму
- Если выпал первый снег — скоро наступит настоящая зимняя погода
- Божья коровка, сидящая на листьях, предвещает задержку холодов
- Гусь, который долго плещется в воде и не спешит на берег, — знак затяжной осени
- Густой утренний туман сулит ясные и сухие дни
- Если листья с клена опали — зима придет рано и будет суровой
- Еж, тащащий в нору много листьев и травы, предупреждает о холодной и снежной зиме
- Дикие гуси, летящие с громким криком, — признак раннего наступления зимы
- Куры раскудахтались — подует сильный ветер и польет дождь
- Все деревья покрылись инеем — к хорошему урожаю в следующем году
- За лето выросла высокая трава, а осенью стоит большой бурьян — зимой наметет высокие сугробы
Особое внимание уделяли поведению домашних животных. По старинным поверьям, кошка, умывающаяся левой лапкой, предвещает ухудшение погоды, а правой — улучшение. Петух, закричавший ночью, указывал на скорую перемену погоды.
Что можно делать на Ираиду 6 октября 2025
Несмотря на множество запретов, в Ираидин день рекомендовались определенные действия, призванные привлечь благополучие:
- Приготовить традиционное угощение — наливушки. Для этого отваривали картофель, толкли его, заправляли молоком и яйцами. Затем выкладывали начинку на ржаную лепешку, подворачивали края и запекали. Это сытное и согревающее блюдо особенно радовало детей.
- Сжигать старые веники. Считалось, что вместе с ними уходят болезни, ссоры и всё ненужное из дома. Однако сразу после этого рекомендовалось приобрести новый веник — это привлекало в дом деньги. Важно: два веника одновременно в доме держать нельзя, чтобы не «вымести» благополучие с удвоенной силой.
- Положить особую монету в кошелек. В день Ираиды можно положить в кошелек монетку с вмятиной или царапиной — это привлечет достаток. Важно, чтобы монета была получена честным путем (заработана, получена на сдачу), а не найдена. Такую монету нельзя никому показывать или отдавать.
- Провести день в хорошем настроении и компании друзей. Считалось, что позитивный настрой в этот день привлекает удачу на всю осень. Рекомендовалось устроить семейные посиделки или пригласить гостей.
- Гадать о финансовом будущем. Люди, испытывающие денежные затруднения, могли провести особый ритуал у слияния рек, чтобы узнать о перспективах улучшения своего положения.
Что запрещено делать 6 октября 2025
Ираидин день был окружен множеством запретов, нарушение которых, по народным поверьям, могло привести к неприятностям:
- Жаловаться на судьбу и пересчитывать свои беды. В народе говорили: «Сколько насчитаешь, столько и накликаешь». Негативное мышление в этот день могло привлечь еще больше проблем.
- Предаваться чрезмерному веселью. Нельзя устраивать шумные пирушки и злоупотреблять спиртным. День рекомендовалось провести в умеренности.
- Делать комплименты и хвалить людей. По странному поверью, если в Ираидин день отметить чью-то внешность, здоровье или успехи, у этого человека всё может быстро перемениться к худшему. Лучше просто промолчать.
- Занимать или давать деньги в долг. Считалось, что одолживший деньги в этот день потом будет долго спорить из-за них с должником. Также верили, что если дать кому-то деньги 6 октября, можно лишиться постоянного источника дохода.
- Пересчитывать деньги. По поверью, это могло привести к утрате постоянного источника дохода — добыть средства к существованию после такого действия будет очень тяжело.
- Строить планы на будущее. Считалось неблагоприятным планировать что-либо в этот день, так как задуманное не удастся воплотить в жизнь.
- Покупать новые вещи. Верили, что приобретения, сделанные в Ираидин день, быстро придут в негодность.
- Ссориться супругам. Жёнам категорически запрещалось конфликтовать с мужьями, упрекать их и выяснять отношения. День рекомендовалось провести вместе, хотя бы вечером. По поверью, нарушение этого запрета могло привести к длительным конфликтам и даже расставанию.
- Принимать серьезные решения. Считалось, что последствия любого важного шага, сделанного в этот день, окажутся непредсказуемыми.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.