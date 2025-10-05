День трех профессий: какие праздники отмечают 6 октября 2025, что нельзя делать

В понедельник, 6 октября 2025 года, в России и мире отмечается несколько значимых праздников — от профессиональных до религиозных и народных. Этот день будет особенным для врачей, архитекторов и страховщиков, которые отметят свои профессиональные праздники. Кроме того, православные верующие вспомнят святителя Иннокентия Московского, а приверженцы народных традиций проведут день по обычаям Ираиды Спорной. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 6 октября 2025 года
День памяти святителя Иннокентия Московского
6 октября 2025 года православная церковь отмечает день прославления святителя Иннокентия, митрополита Московского. Этот выдающийся миссионер, прозванный Апостолом Америки и Сибири, посвятил 45 лет своей жизни просвещению народов Дальнего Востока, Аляски и Алеутских островов.
Иннокентий (в миру Иван Попов-Вениаминов) родился в 1797 году в семье пономаря в селе Ангинском Иркутской губернии. Он проявил себя как талантливый проповедник, лингвист и этнограф. Святитель крестил десятки тысяч людей, строил храмы и школы, изучал языки и быт коренных народов. Особенно значим его вклад в развитие письменности — он создал алфавит и грамматику алеутского языка, перевел на него богослужебные тексты.
В 1868 году Иннокентий был назначен митрополитом Московским и Коломенским. На этом посту он основал Миссионерское общество и способствовал развитию миссионерской деятельности, в том числе в Японии. Скончался святитель 31 марта 1879 года и был погребен в Троице-Сергиевой Лавре.
В лик святых Иннокентий был причислен 6 октября 1977 года. Память его церковь чтит дважды в год — 13 апреля (день кончины) и 6 октября (день канонизации).
Народный праздник 6 октября 2025 года
Ираида Спорная
Народный календарь 6 октября отмечает Ираидин день или Ираиду Спорную. Название «Спорная» этот день получил из-за непредсказуемой, переменчивой погоды, характерной для середины осени.
В православии в этот день вспоминают мученицу Ираиду Александрийскую, жившую в III-IV веках. Согласно преданию, она была дочерью священника и посвятила себя монашеству. Когда однажды Ираида пришла за водой к источнику, то увидела корабль с закованными в цепи христианами. Не колеблясь, девушка присоединилась к ним, приняв впоследствии мученическую смерть за веру.
К Ираидину дню на Руси осень окончательно вступала в свои права. Крестьяне начинали готовиться к зиме: утепляли избы, заготавливали дрова, заговаривали уголь в печи, чтобы тепло не покидало дом.
Традиционным блюдом этого дня были «наливушки» — ржаные лепешки с картофельной начинкой, заправленной молоком и яйцами. Это сытное и согревающее кушанье особенно радовало детей в холодные осенние дни.
Что можно и нельзя делать 6 октября 2025 года
В народе с Ираидиным днем связано множество примет и запретов, соблюдение которых, как верили наши предки, помогало избежать неприятностей и привлечь благополучие.
Что можно делать:
- Гадать у места слияния двух рек людям, испытывающим финансовые затруднения. Нужно набрать воду из обеих рек в одинаковые сосуды и наблюдать, откуда она быстрее испарится
- Готовить традиционные наливушки – это привлекает достаток в дом
- Сжигать старые веники, чтобы избавиться от болезней и ссор
- Купить новый веник (но сначала выбросить старый), чтобы привлечь деньги
- Положить в кошелек монетку с изъяном или царапиной для привлечения финансовой удачи
- Проводить время в кругу друзей и близких – хорошее настроение в этот день привлекает удачу на всю осень
Что нельзя делать:
- Жаловаться на судьбу и пересчитывать свои беды – сколько насчитаешь, столько и накликаешь
- Предаваться чрезмерному веселью, устраивать шумные пирушки
- Давать или брать деньги в долг – это может привести к финансовым трудностям
- Супругам ссориться – это может вызвать долгие конфликты в семье
- Принимать важные решения – последствия могут быть непредсказуемыми
- Делать комплименты и хвалить кого-то – по поверью, это может навлечь беду на человека
Российские праздники 6 октября 2025 года
День российского страховщика
6 октября в России отмечается профессиональный праздник работников страховой сферы — День страховщика. Дата выбрана не случайно: именно 6 октября 1921 года начал свою деятельность Госстрах РСФСР, положивший начало государственному имущественному страхованию в советской России.
В тот день Совнарком РСФСР принял декрет «О государственном имущественном страховании», который предусматривал организацию страхования частных хозяйств от пожаров, падежа скота, градобития посевов, а также аварий на транспорте. Было создано Главное управление государственного страхования (Госстрах) в составе Народного комиссариата финансов.
Монополия Госстраха сохранялась до конца 1980-х годов, когда с принятием закона о кооперации появились первые альтернативные страховые организации. В 1992 году правопреемником Госстраха РСФСР стала Российская государственная страховая компания «Росгосстрах».
Сегодня в России работает более 400 страховых компаний, имеющих филиалы во многих городах страны. Страхование играет важную роль в обществе, обеспечивая защиту имущества, здоровья и жизни граждан.
Международные праздники 6 октября 2025 года
Международный день врача
Международный день врача отмечается ежегодно в первый понедельник октября. В 2025 году праздник выпадает на 6 октября. Этот день считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира, независимо от национальности и религиозной принадлежности.
Инициаторами создания праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Последняя особенно полно реализует задачи этого дня: её сотрудники не делают различий между людьми, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов.
Ежегодно около тысячи врачей этой организации работают в разных странах мира, в том числе в зонах военных действий. Помимо оказания медицинской помощи, они занимаются профилактической и просветительской работой, направленной на борьбу со СПИДом и наркоманией.
Всемирный день архитектуры
Всемирный день архитектуры празднуется в первый понедельник октября. В 2025 году эта дата приходится на 6 октября. Праздник был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА) в 1985 году и первоначально отмечался 1 июля. В 1996 году на 20-й Генеральной ассамблее МСА в Барселоне было принято решение о переносе даты на первый понедельник октября, приурочив его к Всемирному дню Хабитат.
Международный союз архитекторов был создан после Второй мировой войны для решения проблемы восстановления разрушенных войной городов и населенных пунктов. Союз архитекторов СССР был одним из учредителей МСА. Сегодня в организацию входит более 120 национальных секций и более 1,5 миллиона архитекторов.
Этот день является не просто профессиональным праздником, но и признанием важной роли архитектуры в жизни людей. Традиционно в этот день архитекторы по всему миру собираются на конференции, обсуждают условия и результаты своей деятельности, проблемы архитектурного образования, устраивают творческие дискуссии, выставки, фестивали и экскурсии по объектам современной архитектуры.
В России с 2025 года также появился свой профессиональный праздник — День архитектора, который отмечается в первый понедельник июля.
Всемирный день охраны мест обитаний
6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя её. С каждым годом всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, используются для роста городов, добычи полезных ископаемых и строительства объектов народного хозяйства. Бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привело к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений.
По данным Международного союза охраны природы, за последние 500 лет полностью вымерло 844 вида животных и растений. И эти цифры продолжают расти — сегодня на грани исчезновения находится множество видов животного мира.
Всемирный день охраны мест обитаний напоминает всему человечеству о том, что люди являются лишь частью природы и всем, что имеют, обязаны именно ей. В рамках этого дня по всему миру проводятся различные мероприятия экологической направленности, призывающие мировое сообщество задуматься о необходимости бережного отношения и сохранения природных богатств планеты.
