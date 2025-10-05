Российский «Искандер» разнес позиции HIMARS под Харьковом

ВС РФ нанесли удар «Искандером-М»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ нанесли удар «Искандером-М» по позиции РСЗО Himars в районе населенного пункта Средний Бурлук в Харьковской области, уничтожены пусковая установка и не менее 15 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!