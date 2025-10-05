Президент Грузии назвал, при каких условиях изменится власть

В Грузии власть может измениться исключительно путем проведения выборов. Об этом заявил президент страны Михаил Кавелашвили.

«Власть меняется только путем выборов. И мы видим, как из года в год улучшаются выборы и становятся образцовыми», — сказал он на брифинге, после того как 4 октября была предпринята попытка военного переворота. Он также отметил, что во многих странах ЕС выборы не столь высокого уровня. Цитата по «РИА Новости». 

Ранее в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. Жители 4 октября выбирали мэров городов и муниципалитетов и депутатов городских собраний. Свыше 81% голосов избирателей набрала правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». 

На фоне результатов голосования оппозиция предприняла попытки организовать беспорядки в столице. Власти назвали акцию попыткой государственного переворота.

