Мирная акция плавно перетекла в попытку госпереворота: что произошло во время выборов в Грузии

В Тбилиси (Грузия) в день проведения выборов в органы местного самоуправления 4 октября прошли массовые протесты, которые изначально позиционировались как мирные. Практически сразу после начала шествия в городе начались стычки с полицией.
Как отмечают власти, по итогу протесты плавно переросли в попытку государственного переворота и очередную попытку «майдана». Что происходило в грузинской столице во время выборов — в материале URA.RU.
Начало «мирной акции» и первые столкновения
Массовая акция протеста была запланирована оппозиционными силами на день выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в 64 муниципалитетах страны. Основные действия при этом проходили в столице страны — Тбилиси. Участники митинга, собравшиеся на проспекте Руставели, изначально заявляли о ее мирном характере. При этом известный грузинский оперный певец, Народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе публично заявил, что «сегодня власть окажется в руках народа».
В итоге ситуация резко обострилась вечером, когда группа протестующих направилась к президентскому дворцу Орбелиани (Атонели). По данным правоохранительных органов, участники акции повредили ограждения здания, выломали ворота и предприняли попытку штурма. Сотрудники спецназа, находящиеся внутри дворца, были вынуждены применить перцовый спрей и слезоточивый газ для отражения атаки.
Эскалация насилия: пиротехника против водометов
Попытка прорыва во дворец привела к дальнейшей эскалации. Протестующие, по сообщениям журналистов с места событий, начали возводить баррикады из уличной мебели, бросать камни в здание и запускать пиротехнику в сторону полицейских. В ответ правоохранительные органы мобилизовали дополнительные силы, включая спецназ и водометы.
Для разгона толпы спецназ применил водометы, а также, по данным грузинских СМИ, слезоточивый газ. Несмотря на это, некоторое время протестующие продолжали забрасывать резиденцию президента камнями. В ходе столкновений были зафиксированы акты вандализма: участники беспорядков уничтожали имущество уличных кафе и подожгли собственные баррикады.
«Попытка госпереворота» и уголовные дела
Официальные лица Грузии немедленно отреагировали на произошедшее. Министерство внутренних дел выпустило заявление, в котором акция была признана вышедшей за рамки закона о собраниях из-за призывов организаторов к насилию. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе охарактеризовали события как попытку государственного переворота.
Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям о призывах к насильственному свержению власти и организации группового насилия. Правоохранители задержали пятерых известных оппозиционеров: Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе. Им инкриминируются преступления, предусматривающие лишение свободы на срок до девяти лет.
Выборы в спокойной обстановке на фоне беспорядков
Пока в центре Тбилиси продолжались столкновения, в стране подводили итоги выборов. По данным ЦИК Грузии, явка составила 40,93%. Предварительные результаты показали безоговорочную победу правящей партии «Грузинская мечта», которая, по ее собственному заявлению, победила во всех 64 муниципалитетах.
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии, действующий глава Каха Каладзе, по данным ЦИК после обработки почти 100% бюллетеней, набрал 71,59% голосов. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что выборы прошли в спокойной и свободной среде.
В Европе выступили в поддержку митингующих
Отдельные зарубежные политики, такие как депутат Европарламента от Литвы Раса Юнкявичене, выразили поддержку протестующим, заявив, что «Грузия сейчас нуждается в нашем внимании и поддержке». В то же время официальный Тбилиси обвинил во вмешательстве иностранные спецслужбы. Премьер-министр Кобахидзе прямо заявил, что ответственность за беспорядки несет посол Евросоюза, так как представители ЕС «поддерживали попытки беспорядков в стране».
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала беспорядки «провокацией». Она намекнула, что штурм дворца якобы мог быть инсценирован действующими властями.
Пострадали более 30 полицейских и «семь мирных»
По последним данным Министерства здравоохранения Грузии, в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 32 полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Также сообщается о шести пострадавших из числа протестующих. Информации о пострадавших среди протестующих не поступало.
К утру 6 октября основные страсти утихли. Спецназу удалось вытеснить протестующих с площади у президентского дворца. По данным корреспондентов, площадь Свободы опустела, а оставшиеся участники акции переместились к зданию парламента на проспекте Руставели, где дежурили усиленные наряды правоохранителей.
Четвертая попытка «Майдана»: власти намерены подавить экстремизм
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с заявлением о необходимости полного подавления в стране экстремистских сил, которые он объединил под общим термином «коллективное национальное движение». По его словам, убедительная победа правящей партии «Грузинская мечта» на местных выборах является важным шагом на пути к этой цели.
Глава правительства связал воедино радикальные политические партии, иностранных агентов и экстремистские группировки, заявив, что все они действуют по указке и на финансирование зарубежных спецслужб. В эту же категорию, по мнению Кобахидзе, попадает один из тбилисских университетов, контролируемый семьей экс-президента Михаила Саакашвили, а также ряд неправительственных организаций.
Полицейские провели «ювелирную спецоперацию»
Особое внимание премьер уделил событиям у президентского дворца, назвав их пятой за четыре года попыткой устроить в стране «Нацмайдан». Кобахидзе подчеркнул, что эта попытка насильственного свержения власти полностью провалилась благодаря действиям силовых структур.
Ираклий Кобахидзе также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и спецслужб за проведенную «ювелирную спецоперацию». Он также выразил уверенность, что европейским странам, таким как Германия, Франция и Нидерланды, стоит перенять опыт грузинских коллег в противодействии подобным вызовам.
