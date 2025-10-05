Из-за дронов «Камикадзе» в Брянской области пострадал мужчина

ВСУ атаковали Брянскую область дроном, пострадал сотрудник АПХ «Мираторг»
ВСУ атаковали предприятие в Блянской области
ВСУ атаковали предприятие в Блянской области
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ предприняли попытку атаки по территории Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. Удар пришелся на АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района, ранен сотрудник предприятия.

"В результате подлой атаки ВСУ ранен мужчина. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района", — сообщил Богомаз в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что сотрудник предприятия получил осколочные ранения.

Пострадавший был оперативно доставлен в районную больницу. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные службы.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Так за ночь на 5 октября российские средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 32 украинских беспилотника самолетного типа, передает A42.RU.

