Заключена под стражу бывший министр здравоохранения РД Татьяна Беляева

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Арест продлится до 3 декабря 2025 года.
«Районный суд постановил избрать в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. по 3 декабря 2025 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию»
