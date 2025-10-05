Польша в последний рабочий день аннулировала визы участникам конференции из России

Представители Российского общественного института избирательного права (РОИИП) не смогли принять участие в конференции ОБСЕ по вопросам прав человека в Варшаве. Польские власти аннулировали их визы, сообщили в институте.
«Полагаем, что такие действия официальных властей Польши направлены на разрушение конструктивного многостороннего диалога», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте РОИИП.
Также в заявлении отмечается, что визы отменили прямо перед началом конференции, хотя ранее их выдало консульство Польши в Москве. Причины такого решения не объяснили. В институте подчеркнули, что визы были получены по приглашению организаторов ОБСЕ, и при их оформлении никаких проблем не возникало.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не собираются полностью запрещать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках нового пакета санкций. Однако там рассматривают возможность ограничить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена. За последние пять лет число виз для граждан России сократилось почти в восемь раз — с 4 миллионов в 2019 году до 541 тысячи в 2024 году, передает 360.ru.
