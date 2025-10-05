Психолог Лосевская посоветовала давать детям наличные деньги на свои траты

Психолог Юлия Лосевская посоветовала давать детям карманные деньги наличными, но не слишком контролировать каждую трату. Об этом она заявила в разговоре с изданием aif.ru.
«Конечно, лучше наличными. И не следует сильно контролировать. <...> Ребенок впитывает все повадки от взрослых, поэтому родителям важно воспитать финансово грамотного и ответственного человека, который будет уметь управлять деньгами, но не станет их рабом», — сказала психолог. Ее слова опубликованы в материале на aif.ru.
Лосевская также подчеркнула, что карманные деньги не должны использоваться как наказание или награда. Она добавила, что первые деньги ребенку можно давать, когда у него появляется потребность тратить их самостоятельно. По словам психолога, обычно это происходит с 6–7 лет или позже.
