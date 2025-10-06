ВСУ отправляет танкистов вместо пехоты на штурм Купянска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танкистов отправляют на штурм вместо пехотных подразделений
Танкистов отправляют на штурм вместо пехотных подразделений Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины забирают из танковых подразделений солдат и техников и отправляют в штурм Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.

«Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят — „в закрепы“ (закрепление на занятых рубежах после штурма — прим. URA.RU), вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — поделился Дорош. Его слова приводит ТАСС.

Большие потери ВСУ и нехватка солдат в Купянске обусловлены успехами вооруженных сил РФ на этом направлении и в самом городе. Ранее поступала информация о том, что российские военнослужащие уничтожили группу украинского спецназа в Купянске. Сделали они это с помощью FPV-дронов. Спецподразделение пыталось покинуть город на бронеавтомобиле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины забирают из танковых подразделений солдат и техников и отправляют в штурм Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош. «Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят — „в закрепы“ (закрепление на занятых рубежах после штурма — прим. URA.RU), вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — поделился Дорош. Его слова приводит ТАСС. Большие потери ВСУ и нехватка солдат в Купянске обусловлены успехами вооруженных сил РФ на этом направлении и в самом городе. Ранее поступала информация о том, что российские военнослужащие уничтожили группу украинского спецназа в Купянске. Сделали они это с помощью FPV-дронов. Спецподразделение пыталось покинуть город на бронеавтомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...