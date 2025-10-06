ВСУ отправляет танкистов вместо пехоты на штурм Купянска

Вооруженные силы Украины забирают из танковых подразделений солдат и техников и отправляют в штурм Купянска в Харьковской области. Об этом рассказал пленный командир взвода технического обслуживания танкового батальона 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ Святослав Дорош.
«Из подразделений [танковых] забирали людей [в Купянск], как говорят — „в закрепы“ (закрепление на занятых рубежах после штурма — прим. URA.RU), вместо пехотных подразделений. Из-за нехватки [личного состава], больших потерь», — поделился Дорош. Его слова приводит ТАСС.
Большие потери ВСУ и нехватка солдат в Купянске обусловлены успехами вооруженных сил РФ на этом направлении и в самом городе. Ранее поступала информация о том, что российские военнослужащие уничтожили группу украинского спецназа в Купянске. Сделали они это с помощью FPV-дронов. Спецподразделение пыталось покинуть город на бронеавтомобиле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.