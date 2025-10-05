Российские военные уничтожили украинскую группировку спецназа в Купянске, которая смогла выжить после авиаудара и пыталась покинуть город. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах.
«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения ВСУ, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — передает ТАСС сообщение источника. Группировка противника состояла из девяти человек.
В районе Купянска проходят бои. Отмечается, что украинские венные массово сдаются в плен ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин в целом отмечал, что в настоящий момент солдаты продвигаются вперед во всех направлениях. Также на днях началась операция по освобождению Северска, которая станет большим шагом к освобождению ДНР в целом.
