Солдаты РФ уничтожили в Купянске группу украинского спецназа

ВС РФ уничтожили в Купянске группу спецназа ВСУ, которая пыталась покинуть город
ВС РФ уничтожили в Купянске группу спецназа ВСУ, которая пыталась покинуть город Фото:
Российские военные уничтожили украинскую группировку спецназа в Купянске, которая смогла выжить после авиаудара и пыталась покинуть город. Об этом рассказали журналистам в силовых структурах. 

«В Купянске наши FPV-дроны уничтожили группу военнослужащих 19-го центра спецназначения ВСУ, которые уцелели после ударов ФАБ. Они пытались покинуть город на бронеавтомобиле», — передает ТАСС сообщение источника. Группировка противника состояла из девяти человек.

В районе Купянска проходят бои. Отмечается, что украинские венные массово сдаются в плен ВС РФ. Президент РФ Владимир Путин в целом отмечал, что в настоящий момент солдаты продвигаются вперед во всех направлениях. Также на днях началась операция по освобождению Северска, которая станет большим шагом к освобождению ДНР в целом. 

