В Челябинске на женском форуме «Стальное кружево Урала» выступит известная психолог Анетта Орлова

В Челябинске 25-26 октября в конгресс-холле «Таганай» пройдет юбилейный V Всероссийский женский форум «Стальное кружево Урала». Одним из хедлайнеров события станет психолог Анетта Орлова. Гостей также ждут мастер-классы, дискуссии и лекции от экспертов, сообщают организаторы в соцсетях.
«Форум объединит женщин со всей страны, чтобы говорить о победах — в бизнесе, культуре, науке, общественной жизни и, конечно, о роли женщин в современном обществе. В этом году в программе форума: мастер-классы и лекции, круглые столы и дискуссии, истории успеха, общение и новые партнерства», — отметили в группе во «ВКонтакте» «Женский форум „Стальное кружево Урала“».
Как рассказала председатель оргкомитета форума, супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер, мероприятие станет данью уважения женщинам-победительницам. Тема этого года «Время побеждать!» приурочена к 80-летию Великой Победы и подчеркивает вклад женщин в развитие региона и страны.
Среди ключевых спикеров — психолог и телеведущая Анетта Орлова с лекцией «Время побеждать стереотипы. Как совмещать семейные ценности и профессиональные вызовы и сохранить себя!», которая запланирована на 13:00 25 октября, эксперт по бизнес-психологии Ангелина Шам с темой «Личная сила женщины» — 25 октября в 15:00 и стилист Лилия Рах, которая расскажет о пути из глубинки Казахстана до страниц Vogue — 26 октября в 15:00.
Участие в основных мероприятиях форума бесплатное, однако посещение лекций звездных спикеров потребует покупку билетов стоимостью 350 рублей. Полная программа форума станет известна позже. «Стальное кружево Урала» проводится с 2020 года и в этом году способствует продвижению Челябинска как будущей культурной столицы России 2027 года.
