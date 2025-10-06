В Челябинске закрылся каршеринг, позволяющий поездки до Екатеринбурга

Каршеринг «URAмобиль» объявил о закрытии сервиса в Челябинске. Об этом компания сообщила в соцсетях. Пост о том, что автопарк больше недоступен в Екатеринбурге, стало известно еще в апреле.

«URAмобиль завершает работу и закрывает свой сервис. Мы благодарны каждому, кто выбирал нас — за доверие, за ваши поездки, истории, за то, что были частью нашего движения», — говорится в сообщении компании.

Причины прекращения работы проекта не раскрываются. Сервис работал с 2017 года и предоставлял возможность арендовать автомобили в Челябинске — парк насчитывал около 200 машин.

Ранее клиенты могли свободно перемещаться между двумя городами — Челябинском и Екатеринбургом. В планах компании было расширение географии присутствия и запуск новых направлений.

