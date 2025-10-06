В России предрекли нашествие дипфейков

Количество дипфейков в рунете в 2025 году увеличится в пять раз по сравнению с показателями прошлого года, и они будут почти неотличимы от видео с реальными людьми, следует из прогнозов экспертов АНО «Диалог Регионы». Уже на данный момент число поддельных видео с изображением чиновников и поп-персон выросло более чем в четыре раза по сравнению с 2024 годом.
«С октября 2024 года количество уникальных дипфейков в России ежеквартально растёт примерно в 1,5-2 раза и более. Это связано, в том числе с качественным прогрессом нейросетей по генерации видео», — сказал начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков. «Чаще всего персоналиями дипфейков (79% от общего числа) становятся губернаторы регионов и другие госслужащие», — добавил он.
С начала 2025 года в рунете выявлено в 4,1 раза больше таких видео, чем за весь 2024 год — тогда было найдено всего 84 случая подделки видео. Этот показатель продолжит расти, поскольку количество дипфейков растет в два раза ежеквартально. В итоге за текущий год появится в пять раз больше подделок, чем за 2024-й. Соответствующие прогнозы сделали эксперты АНО «Диалог Регионы».
Август и сентябрь 2025-го стали рекордными по числу опубликованных дипфейков — 63 и 65 видео соответственно. Динамика роста сохраняется, отметили специалисты. При этом аудитория поддельных видео увеличивается — их просмотры выросли в 3,1 раза, до 122,5 миллиона, а число копирований таких видео повысилось почти в шесть раз.
Больше всего дипфейков были созданы с изображением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Также активно подделывают внешность главы Астраханской и Саратовской областей Игорь Бабушкин и Роман Бусаргин и ряд других губернаторов. Также часто авторы дипфейков используют внешность чиновников из Беларуси и медийных поп-персон из России.
Дипфейки — методика подделки внешности и голоса человека с помощью искусственного интеллекта, с помощью которой злоумышленники могут создать видео с полностью поддельной личностью человека. В настоящее время они становятся все менее отличимы от реальных людей. Иногда в распознавании подделки помогают специальные инструменты по типу системы «Зефир» от АНО «Диалог Регионы».
Противодействие дипфейкам будут обсуждать специалисты на международном форуме «Диалог о фейках 3.0» в Москве 29 октября. Его организатором выступит «Диалог Регионы», он объединит более двух тысяч участников из 80 стран.
