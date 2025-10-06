Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области

В результате целенаправленных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Отрадное, расположенным в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное», — сказано в сообщении. Новость опубликована ведомством.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Бойцы вытеснили ВСУ из Кузьминовки. Утоняется, что ВСУ за предыдущие сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1,3 тысячи военнослужащих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.