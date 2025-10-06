Российские войска освободили населенный пункт в Харьковской области

Российские войска освободили населенный пункт Отрадное
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные освободили населенный пункт Отрадное
Российские военные освободили населенный пункт Отрадное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате целенаправленных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Отрадное, расположенным в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное», — сказано в сообщении. Новость опубликована ведомством.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Бойцы вытеснили ВСУ из Кузьминовки. Утоняется, что ВСУ за предыдущие сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1,3 тысячи военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате целенаправленных действий подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Отрадное, расположенным в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Отрадное», — сказано в сообщении. Новость опубликована ведомством. Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР. Бойцы вытеснили ВСУ из Кузьминовки. Утоняется, что ВСУ за предыдущие сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1,3 тысячи военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...